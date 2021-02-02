Жители Порт-Артура в Омске остались без интерета

В Омске жители крупного района остались без интернета. Фото: ВКонтакте

Накануне многие жители Ленинского округа столкнулись с отсутствием интернета. Во многих домах в районе Порт-Артура омичи задались вопросом, что происходит? Оказалось, что это не просто проблемы с сетью. Один из жителей рассказал, что кабели, которые протянул провайдер, накануне сняли с о столбов.

- Почему организация Омскэлектро приехала и начала обрезать провода и снимать оборудование, которое поставляет людям интернет? На данный момент организации поставляющие интернет в дома частного сектора не дают внятной и конкретной информации. В 21 веке люди такого большого района остались без интернета!!! Люди заплатили деньги за заключение договоров, за абонентскую плату, за установку оборудования на их улицах и в итоге остались у разбитого корыта, - написал один из местных жителей в соцсетях.

В комментариях омичи предположили, что такое произошло из-за того, что кабели протянули без согласования с Омскэлектро или не заплатили за аренду столбов. Сейчас некоторые омичи, оказавшиеся заложниками ситуации, вынуждены срочно искать выход.