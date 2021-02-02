Выпускники Омского «политеха» войдут в число самых востребованных специалистов страны

Рабочая встреча Губернатора Александра Буркова и временно исполняющего обязанности ректора Омского государственного технического университета Дмитрия Маевского прошла 1 февраля и на ней обсуждалась ситуация в вузе и планы по его развитию.

- Сейчас вузу предстоит пройти процедуру выборов ректора. Как вы видите будущее Омского государственного технического университета, какова стратегия его развития и что необходимо сделать со стороны Правительства региона для того, чтобы мы могли совместными усилиями реализовать эти планы? - поинтересовался Александр Бурков у Дмитрия Маевского.

Врио сообщил Губернатору, что в настоящее время разрабатывается программа, которой определены приоритеты для университета, в том числе в рамках работы над НОЦ, которые легли в основу этой программы. Небольшая задержка связана с изменением статуса программы, которая раньше называлась «Программа стратегического академического лидерства».

- Её параметры до марта уточняются Министерством науки и высшего образования РФ. Но мы для себя определили ключевые направления. Это, естественно, - высокоточное машиностроение, в том числе космическое. Это - нефтехимия, переработка, новые материалы, углеродные в том числе. И ещё одним из приоритетов мы видим для себя развитие биотехнологических направлений, - как пищевых, аграрных, так и связанных с промышленной экологией, безопасностью, переработкой отходов с помощью различного рода микроорганизмов и решением на их основе, - пояснил временно исполняющий обязанности ректора Омского государственного технического университета, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Маевский. В регионе большое количество промышленных предприятий, перерабатывающих отраслей, им необходима научно-кадровая поддержка, которую вуз как опорный университет готов обеспечивать.

- В каких направлениях вам может помочь Правительство Омской области? – спросил Александр Бурков.

- Несомненно, поможет в хорошем смысле лоббизм в развитии отношений с индустриальными партнёрами, руководством холдингов и концернов, предприятия которых расположены в Омске. Взаимодействие у нас есть, но хотелось бы расширить спектр наших совместных работ, поскольку всё-таки подготовка кадров должна базироваться на определённых научных заделах, - отметил Дмитрий Маевский.

Кроме того, сообщил врио ректора ОмГТУ, вуз осваивает новые направления, готов включиться в решение задач, связанных с цифровой трансформацией.

«Омскому государственному техническому университету по плечу создание образовательных продуктов под эти новые научные направления, - уверен Дмитрий Маевский.

В ближайших планах - подготовка участия вуза в конкурсе на финансирование проектов кадровой поддержки радиоэлектронной отрасли.

ОмГТУ развивает и международное сотрудничество. На днях заключено соглашение о сотрудничестве с Деловым советом Россия- Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Кроме того, сейчас при поддержке Правительства Омской области в вузе создаётся проектный офис форума молодых лидеров «Россия – Центрально-Азиатский регион», который планируется провести совместно с Министерством иностранных дел России и Минэкономразвития РФ.

В образовательной деятельности ОмГТУ планирует войти в число лидеров среди российских вузов по востребованности выпускников.

- Мы сейчас по национальному рейтингу университетов пятидесятые. Думаю, что в пределах трёх лет мы должны улучшить показатель и стать более заметными и конкурентоспособными по инженерии, нефтехимии и химическим технологиям. У нас есть возможность это реализовать, - добавил Дмитрий Маевский.