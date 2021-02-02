В Омске появится проектный офис для форума МИД

Мероприятие, на котором соберутся молодые лидеры России и Центрально-Азиатского региона, пройдет в этом году. Это совместный проект МИД России и Минэкономразвития. Проектный офис для форума создают при поддержке правительства Омской области на базе ОмГТУ. Это обсуждалось на встрече 1 февраля с врио ректора ОмГТУ Дмитрием Маевским губернатор Александр Бурков. Кроме того, речь зашла о будущем политеха, в частности. В частности губернатор поинтересовался стратегией развития вуза и тем, как правительство может поддержать учебное заведение.

- Что необходимо сделать со стороны правительства региона для того, чтобы мы могли совместными усилиями реализовать эти планы? - спросил Бурков.

Маевский отметил, что вузу необходима помощь в развитии отношений с индустриальными партнерами, руководством холдингов и концернов, а также омских предприятий. Что касается международного сотрудничества, то не так давно ОмГТУ начал сотрудничать с Деловым советом России - Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).