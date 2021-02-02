Ночной кошмар: За несколько часов на пожарах в Омске погибли сразу три человека

За несколько часов в Омске случилось два смертельных пожара, еще один – в пригороде. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тяжелой выдалась минувшая ночь для омских пожарных. В городе произошло два серьезных пожара, на которых погибли люди, рассказали «Комсомолке» в пресс-службе областного СУ СК.

Первое ЧП случилось в металлическом вагоне-бытовке, стоявшем на улице Седова. Мужчины 60-ти и 30-ти лет, видимо, пытались согреться и развели там огонь. В итоге пламя перекинулось на вещи, находившиеся в бытовке, люди не смогли выбраться наружу и погибли.

Другой пожар произошел в доме на улице Комкова. После тушения, квартиры нашли труп ее хозяйки. По предварительным данным, у 80-летней женщины была старческая деменция.

Кроме того, вечером 1 февраля тушили квартиру в многоэтажке поселка Морозовке. Там погиб 63-летний мужчина.