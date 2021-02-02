В проекте крытого катка в районе Нефтяников в Омске Минстрой РФ нашел нарушения

В документах забыли указать несколько важных деталей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В прошлом году в Омске запланировали строительство нового крытого катка с искусственным льдом на проспекте Мира в районе нефтяников. Положительное заключение госэкспертизы было выдано еще в феврале 2020 года, стройку начали в августе. Но в ноябре 2020 года Минстрой РФ проводил проверку документации. Сейчас стали известны ее итоги. Выяснилось, что в документации катка нашли несколько нарушений.

- Выявленные нарушения касаются оформления документации, на технической части процесса возведения они не скажутся и не повлияют на сроки строительства объекта, его качество и безопасность, - уточнили в министерстве спорта Омской области.

Оказалось, что в документации забыли указать имена экспертов, число людей, которое может вместить каток, информация о доступности объекта для инвалидов. Достроить каток на территории стадиона "Сибирский Нефтяник" должны до 31 июля 2021 года. Недочеты в документах не должны сказаться на сроках.