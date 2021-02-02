Омич заработал 300 тысяч, притворяясь мастером по ремонту телевизоров

Омич делал вид, что собирается чинить телевизор, но только брал предоплату и исчезал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мошенничестве обвиняют омича, который долгое время обманывал клиентов, притворяясь мастером по ремонту телевизоров. Он промышлял в Омске с июля по декабрь 2019 года. Мужчина действительно имел образование радиомеханика и умел чинить телевизоры, но оказывать такие услуги не планировал. Его вызывали по объявлению, мужчина приходил, осматривал технику и рассказывал о причинах поломки.Это располагало клиентов к нему и они соглашались внести предоплату в размере от 3 до 20 тысяч рублей. Технику он тоже забирал с собой якобы для ремонта, но никаких действий для этого не принимал. Клиентам говорил, что сроки переносятся по разным причинам. Вскоре мужчина и вовсе перестал выходить на связь.

Как уточнили в пресс-службе полиции, недовольные клиенты сами нашли адрес мастерской и попытались найти мошенника там, но ничего не вышло. В помещении казалось только несколько телевизоров, которые омич забрал из квартир. Сам он год скрывался в Новосибирске, но потом решил вернуться. Следователи задержали мошенника в Октябрьском поселке в Омской области. Он обманул омичей в общей сложности на 300 тысяч рублей. Сейчас проводятся следственные действия по 28 уголовным делам, которые возбудили на омича.