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Происшествия

На видео попал страшный пожар под Омском, унесший жизнь человека

По предварительным данным, ЧП случилось из-за неисправного обогревателя
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Пожар случился в Омском районе. Фото: скриншот видео

Пожар случился в Омском районе. Фото: скриншот видео

Трагическое происшествие случилось в вечером в понедельник, 1 февраля. Сообщение о ЧП поступило в 20.50.

Пожар, вспыхнувший в квартире на первом этаже дома в Морозовке, унес жизнь человека. Погиб 63-летний хозяин квартиры.

Как сообщили в пресс-службе областного СУ СК, по предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Соседи погибшего предполагают, что все произошло из-за обогревателя. Пожар мог начаться с возгорания старой проводки, к которой подключили конвектор.

ЧП