Омичи пожаловались на протекающую крышу в детском саду

Вода с потолка начинает капать каждую оттепель. Фото: ВКонтакте

В Омске все чаще случаются теплые деньки, когда солнце пригревает уже совсем по-весеннему, так что кое-где уже подтаивает снег. Из-за этого некоторые сталкиваются с неприятными проблемами протекающие крыши. На потоп в помещении уже жаловались работники одного из отделений почты, а сегодня в соцсетях появилось сообщение от родителей дошколят. Они обратили внимание на проблему протекающих потолков.

- Детскии сад №7, группа 9, посреди группы стоят тазики, как только теплеет, все начинает капать, заведующая не реагирует, - написала автор поста.

В комментариях некоторые омичи поделились похожими проблемами в других дошкольных учреждениях. Одна из комментаторов рассказала, что в их детском саду одна из групп уже год закрыта из-за такой же проблемы.

На фото, которыми поделилась омичка действительно видны следы застарелых потеков на потолке и стенах. Посреди игровой зоны стоят тазики, в которых скапливается талая вода.