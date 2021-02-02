Омич, расправившийся с футболистом Егором Дробышем, задолжал семье предыдущей жертвы 300 тысяч

На суде убийца выглядел вполне безмятежным и даже позировал камерам. Фото: Анна МИКУЛА

30-летнего Георгия Легачева и его 33-летнего подельника, подозреваемых в убийстве футболиста Егора Дробыша и покушении на убийство Виталия Романчука, арестовалли на два месяца.

Грабители напали с ножом на парней, припозднившихся на улице. Отморозки позарились на пакет с пивом, который несли их жертвы.

Благодаря свидетельствам очевидцев и записям камер наблюдения преступников нашли. Они уже признали свою вину.

Выяснилось, что инициатором нападения был Легачев. В 2012 году его уже судили за жестокое убийство человека. Тогда его приговорили в 10 годам колонии. Но недавно реальный срок заменили на условный – за хорошее поведение. На свободе до нового страшного преступления Георгий провел менее года.

Кроме того, на нем висит долг в 300 тысяч рублей. Такую компенсацию его обязали выплатить семье предыдущей жертвы. Отдавать деньги Легачев не собирается.

– У меня нет постоянной работы. Платить нечем, – сообщил рецидивист.

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