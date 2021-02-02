Омич сгорел в собственной машине после ссоры с женой

Проверкой всех обстоятельств произошедшего занимаются в следственном комитете. Фото: Олег ЗОЛОТО

Страшную находку сделали пожарные в минувшие выходные после тушения двух машин в поселке Колосовка. Горела иномарка "Тойота Камри" и припаркованный рядом "ВАЗ-2114". Во втором автомобиле и нашли труп.

По информации следственного комитета, погибшим оказался 27-летний хозяин машины. Предположительно он оказался в машине после ссоры с женой, туда он ушел, чтобы не ночевать дома. Следователи установили, что в момент возгорания двигатель автомобиля работал, а причиной пожара могло стать замыкание проводки.

Для точного установления причин смерти омича тело направленно в морг. Эксперты предполагают, что мужчина мог погибнуть от угарного газа, иных травм полученных при пожаре или от других повреждений. Точно это установит экспертиза, а пока проверка по факту ЧП продолжается.