«Газпром газнадзор» проверил газопроводы «Омскоблгаза»

Плановая проверка включала мероприятия контроля герметичности действующих газопроводов и исправности газового оборудования, а также анализ нормативных документов по промышленной безопасности, и завершилась успешно.

Было выборочно проверено 22,8 км подземных газопроводов (из них 2,5 км стальных и 20,3 км полиэтиленовых), 20 пунктов редуцирования газа и 4 аварийно-диспетчерских службы в Калачинском, Омском, Русско-Полянском и Тюкалинском районах.

- Газовое оборудование является объектом повышенной опасности. Плановые мероприятия с целью контроля работы газораспределительных систем – обязательное условие для обеспечения безаварийной транспортировки газа конечным потребителям, - отметил заместитель генерального директора, главный инженер АО «Омскоблгаз» Сергей Жучков.