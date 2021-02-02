В феврале в Омске будет теплее, чем обычно

Омичей ждут осадки и плюсовая температура. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После очень холодного января февраль удивляет омичей почти летней оттепелью. Первые числа месяца еще были морозными, температура держалась около -20, но уже завтра, 3 февраля, столбик термометра резко поднимется. В Омске потеплеет до -1 и пойдет снег.

Такая тенденция, по прогнозам синоптиков, сохранится до конца недели. Дневная температура будет держаться около 0, но и ночью тоже сильно не похолодает, минимальная температура составит -13. Также всю неделю будут идти осадки, преимущественно снег, но ближе к выходным возможен мокрый снег. Тогда же температура достигнет своего максимума +1 градус.