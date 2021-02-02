В Омскую область поступило 10 800 доз вакцины от коронавируса

В Омске начнут прививать от коронавируса тех, кто записался в январе. Фото: Олег ЗОЛОТО

После новогодних праздников в Омске начали активно прививать от коронавируса двухфазной вакциной "Спутник-V". Прививочные пункты организовали в нескольких больницах города из-за сложных условий хранения и транспортировки, но записаться на прививку можно в любой поликлинике.

В регион перед праздниками пришла сравнительно небольшая партия доз. Некоторым омичам, желающим привиться, пришлось немного подождать. Но сейчас, как сообщает минздрав, регион получил более крупную поставку и вакцинация продолжится в соответствии с составлеными списками.

- Накануне в регион поступила очередная партия вакцины в количестве 10 800 доз. С сегодняшнего дня на прививку будут приглашаться омичи, записавшиеся на вакцинацию в январе, - уточнили в пресс-службе ведомства.