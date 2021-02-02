В Омске за минуты сгорел грузовик

Водитель грузовика не пострадал. Фото: ВКонтакте

Накануне ближе в вечеру омичи в соцсетях поделились новостью о том, что на улице Масленникова загорелся грузовик.

- Проезжали мимо в момент возгорания. Жутко, конечно. Заполыхал за секунды, - делится впечатлениями в комментариях к посту одна из очевидец трагедии.

В пресс-службе МЧС уточнили, что автомобиль действительно горел на улице Масленникова, совсем рядом с СКК имени Блинова. Пожарным сообщили о возгорании в 17:49, а полностью ликвидировать его удалось уже в 17:52. На месте работали 2 спецмашины и 11 человек. Несмотря на быстрое устранение пожара, водительская кабина выгорела полностью, а вот товар, который находился в кузове, удалось спасти.