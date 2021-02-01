Появилось видео задержания убийцы омского футболиста

Подозреваемого задерживал отряд СОБР. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Подозреваемый в убийстве омского футболиста Егора Дробыша арестован до 27 марта. На суде Георгий Легачев пытался заверить, что не хотел убивать. Однако, зачем нанес удар ножом в сердце, внятно ответить не смог.

Полиция опубликовала кадры задержания отморозка. Его взяли в одной из квартир на окраине Омска. На кадрах видно, что задерживал Легачева СОБР. Была вероятность, что он окажет сопротивление. На допрос в полицию подозреваемого привезли, в чем был - в футболке и шортах.

На суде задержанный признался - понимал, чем все закончится. Последние дни на свободе он хотел посвятить семье - жене и ребенку.