«Испугался за детей»: Омич, бросавший сына и дочь об пол, объяснил свой поступок

Эдуард Ю. признал свою вину. Фото: ВКонтакте

На омича, который бросал своих детей об пол, завели уголовное дело. Ролик, где изверг издевается над малышами, облетело соцсети. Личность горе-отца быстро установили. Им оказался мелкий предприниматель Эдуард Ю. Он уже признал свою вину на допросе у полицейских.

- Я испугался за детей, когда они играли. Они очень громко закричали, думал, что что-то случилось. На этой панике я их и схватил, - сказал Эдуард Ю следователям. - Я кричал "Что случилось? Что случилось?" Был в каком-то состоянии я... Потом испугался, понял, что сделал. Был разговор с женой и детьми.

Сейчас малыши находятся в больнице. Мать ребятишек очень боится, что органы опеки заберут их из семьи.