Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Предпринимателем ГОроДА» хотят стать почти 500 человек

Имена победителей этой региональной премии объявят на торжественной церемонии 11 февраля 2021 года.
КомментироватьОставить комментарий

Прием заявок на премию на сайте предпринимательгорода.рф шел полтора месяца и завершился 27 января 2021 года. В итоге день предприниматели региона заполнили почти 500 анкет. Главный приз премии - встреча с топ-менеджером федерального уровня, который поделится с ними своим опытом.

Первую региональную премию для малого и среднего бизнеса, а также самозанятых учредили Фонд поддержки предпринимательства Омской области, Омское отделение Сбербанка и Омское региональное отделение общественной организации «ОПОРА РОССИИ» при поддержке Правительства Омской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Призовой фонд премии – более полумиллиона рублей.

- Мы получили заявки от предпринимателей, самозанятых из Омска и муниципальных районов области (Тарского, Исилькульского, Любинского и ряда других), - рассказал управляющий Фондом поддержки предпринимательства Омской области Александр Осминин. - При этом самыми популярными стали номинации для участников, развивающих свой бизнес в социальной сфере и сфере экологии, а также для предпринимателей из креативного кластера, то есть тех, кто занимается дизайном, рекламой, фотосъемкой и другими творческими проектами. Достаточно большое количество заявок было подано в так называемой свободной номинации.

Организаторы конкурса, проанализировав все поступившие заявки, объявили еще 2 дополнительные номинации к уже существующим пяти и теперь эксперты и менторы займутся отбором лучших из лучших – выберут заявки, которые попадут в шорт-лист. Он будет опубликован на официальном сайте Премии до 9 февраля, а уже на следующий день члены наблюдательного совета Премии определят победителей в каждой из номинаций. Торжественная церемония награждения состоится 11 февраля в офлайн и онлайн-форматах с соблюдением всех санитарных норм.

Новости компаний Омска