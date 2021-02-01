«Предпринимателем ГОроДА» хотят стать почти 500 человек

Прием заявок на премию на сайте предпринимательгорода.рф шел полтора месяца и завершился 27 января 2021 года. В итоге день предприниматели региона заполнили почти 500 анкет. Главный приз премии - встреча с топ-менеджером федерального уровня, который поделится с ними своим опытом.

Первую региональную премию для малого и среднего бизнеса, а также самозанятых учредили Фонд поддержки предпринимательства Омской области, Омское отделение Сбербанка и Омское региональное отделение общественной организации «ОПОРА РОССИИ» при поддержке Правительства Омской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Призовой фонд премии – более полумиллиона рублей.

- Мы получили заявки от предпринимателей, самозанятых из Омска и муниципальных районов области (Тарского, Исилькульского, Любинского и ряда других), - рассказал управляющий Фондом поддержки предпринимательства Омской области Александр Осминин. - При этом самыми популярными стали номинации для участников, развивающих свой бизнес в социальной сфере и сфере экологии, а также для предпринимателей из креативного кластера, то есть тех, кто занимается дизайном, рекламой, фотосъемкой и другими творческими проектами. Достаточно большое количество заявок было подано в так называемой свободной номинации.

Организаторы конкурса, проанализировав все поступившие заявки, объявили еще 2 дополнительные номинации к уже существующим пяти и теперь эксперты и менторы займутся отбором лучших из лучших – выберут заявки, которые попадут в шорт-лист. Он будет опубликован на официальном сайте Премии до 9 февраля, а уже на следующий день члены наблюдательного совета Премии определят победителей в каждой из номинаций. Торжественная церемония награждения состоится 11 февраля в офлайн и онлайн-форматах с соблюдением всех санитарных норм.