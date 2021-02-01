Хотел последние дни побыть с ребенком: Убийца омского футболиста рассказал, почему скрывался

У нападавшего есть ребенок и гражданская жена. Фото: Анна МИКУЛА

Как стало ясно после допроса подозреваемого в убийстве Егора Дробыша, несколько дней он скрывался от следствия. Тогда он упомянул, что несколько дней отходил от произошедшего. Но самостоятельно сдаться правоохранителям не хотел.

Следователям задержанный объяснил, что скрывался из-за шока. А также хотел «переварить» события. Понимал, чем все кончится и хотел последние дни провести с ребенком. На вопрос, как он относится к тому, что его могут заключить под стражу, ответил: «Положительно».

С женой они официально не расписаны и жили гражданским браком. Отцом их общему ребенку официально не числится. Так что наличие маленькой дочери не может быть смягчающим обстоятельством, считает сторона обвинения. Кроме того, эта семья сейчас живет в Кормиловке. А Георгий Л. сожительствует в Омске уже с новой женщиной – подругой своего бывшего подельника.

Второй подозреваемый, наоборот, попросил оставить его пока на свободе, чтобы помогать семье.