«Навстречу бегут 2 раненых, одного поднимаю, а он валится»: в деле об убийстве омского футболиста нашлись свидетели

В суде рассматривают вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Фото: Анна МИКУЛА

Долгое время в деле о громком убийстве экс-футболиста «Иртыша» Егора Дробыша не было свидетелей. Все произошло поздним вечером, улица оказалась малолюдной. Но, как оказалось, несколько человек все же видели, как раненные друзья бежали от преследователей. Показания одного из них зачитали сегодня, 1 февраля, в суде, где нападавшему Георгию Л. определяли меру пресечения на время следствия.

– Навстречу бегут два раненых парня. Пытался поднять одного из них. Тот встал на ноги, но снова валился, – рассказал свидетель.

Напомним, Егор Дробыш скончался на месте от колотой раны в сердце, а его друг Виталий сумел отбежать чуть дальше. Его первым и заметили свидетели.