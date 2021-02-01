Держится уверенно, на вопросы журналистов не отвечает: В Омске хотят заключить под стражу убийцу футболиста Егора Дробыша

Задержанный не общается с прессой. Фото: Анна МИКУЛА

Накануне в Омске задержали убийцу молодого футболиста Егора Дробыша. Поздним вечером они вместе с товарищем возвращались из магазина с алкоголем, когда их заметил подозреваемый и его приятель. Ради наживы мужчина догнал ребят и ударил обоих ножом. Егор скончался на месте, а его товарищ Виталий сумел убежать и позвонить маме, прежде чем отключиться.

Подозреваемого задержали спустя три дня поисков. Сейчас проходит суд, на котором следователи просят о заключении подозреваемого под стражу до конца расследования. Георгий Л. ведет себя уверенно, однако на вопросы журналистов не отвечает. Мужчина предусмотрительно общается только с адвокатом.

Сейчас на месте работает наш корреспондент. Мы будем следить за ходом заседания.