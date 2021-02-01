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Общество

«Ходит как попало»: омичи пожаловались на плохую работу 47 маршрутки

Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичи недовольны работой еще одной маршрутки.

Омичи недовольны работой еще одной маршрутки.

Уже не первый раз омичи жалуются на работу общественного транспорта в соцсетях. На этот раз недовольство вызвал режим работы 47 маршрутки, которая для многих стала единственным прямым маршрутом.

- Жалоба на маршрут № 47. Сил уже нет терпеть. Недовольных очень много. Ходят как попало, водители грубые. С утра по 40 минут ждешь, муниципальные по несколько раз проходят, а 47 один раз, а альтернативы нет, а люди все ждут именно его. Потом не влезают в автобус из-за этого, толкучка ужасная. Двери не закрываются. Вечером после 8 сами решают ехать им на Московку или на стоянку. А люди ждут! - написал автор поста.

В комментариях многие омичи согласились, что работа 47 маршрутки в последнее время оставляет желать лучшего. Многим приходится ждать редких машин на маршруте. А некоторые омичи рассказали, что по вечерам их не довозят до конечной остановки, а высаживают неподалеку.