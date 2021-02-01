Следком: Экс-глава омского минздрава общается со следователем из Дубаи по телефону

Сейчас чиновница находится за границей.

Стали известны подробности об Ирине Солдатовой, объявленной в международный розыск. На нее завели уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". По нашей информации, это связано с подозрением в махинациях на госзакупках оборудования. По данным следствия, Солдатова приобретала оборудование для нужд минздрава в аффилированных фирмах и по завышенным ценам. Ущерб бюджету оценивается в 105 млн. рублей.

На повестки следователей бывшая чиновница не являлась. По информации следкома, Солдатова находится в Дубае, чего не скрывает. А с силовиками она общается по телефону. Уже несколько дней экс-глава омского минздрава обещает явиться на допрос, но так и не делает этого. Именно поэтому ее и объявили в международный розыск.

Ранее сама Солдатова назвала уголовное дело сфабрикованным.