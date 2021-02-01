За сутки в Омской области коронавирусом заразились 174 человека

В больницы с коронавирусом за сутки попали 40 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным минздрава по Омской области, за сутки в регионе выявили 174 случая заражения коронавирусом. 134 человека смогут продолжить лечение дома, а 40 их них госпитализировали в ковидные госпитали с тяжелыми симптомами.

На поправку пошли 79 омичей, а общий показатель выздоровевших за все время пандемии достиг числа 24 434 человека.

К сожалению, не обошлось без летальных исходов. За сутки от ковида погибли 4 омичей, общее число погибших с начала пандемии составило 1 088 человек.

География распространения новых случаев заражения: Омск – 133, Азовский район – 13, Тарский район – 10, Омский район – 6, Калачинский район – 3, Москаленский, Нововаршавский районы – 2, Кормиловский, Марьяновский, Усть-Ишимский, Черлакский Шербакульский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.