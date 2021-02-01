В Омске сотрудницы МЧС украли из бюджета 14 миллионов

За 5 лет омички присвоили почти 12 миллионов рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Омске будут судить двух бывших сотрудниц ГУ МЧС по Омской области, которых обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По материалам дела, омички, одна из которых работала бухгалтером в отделении ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Омской области» и вторая, занимавшая также должность бухгалтера, но уже на материально-техническом складе ведомства в р.п. Кормиловка совместно похитили 11.9 миллионов бюджетных рублей.

Чтоб получить деньги, женщины придумали хитрую схему: они вписывали в документы сотрудников фиктивные данные, которые позволяли начислять им двойную зарплату. По факту вторую зарплату женщины забирали себе. Эта схема работала с 2012 по 2017 годы, а после одна из женщин уволилась. Вторая таким же способом похитила еще 1,9 миллионов из бюджета.

Женщины вину в совершенном преступлении признали полностью, но возместить ущерб не смогли. Сейчас дело готовят к передаче в суд. Его рассмотрят в Первомайском суде, уточнили в пресс-службе прокуратуры.