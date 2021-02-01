Омичей приглашают принять участие в онлайн-проекте «Дембельский альбом»

Омичам, которые проходили службу в рядах Российской (Советской) армии и Военно-морского флота, предлагаются делиться своими историями со службы, фотографиями и видео в социальных сетях с хэштегом #Дембельскийальбом55». Для того, чтобы принять участие в городском онлайн-проекте , необходимо заполнить анкету на сайте дворца культуры Кировского округа и загрузить фото периода службы в армии. После модерации и обработки изображение появится в общегородском дембельском альбоме на сайте учреждения, а участник проекта получит возможность скачать фотографию, оформленную дизайнерской рамкой и одним из военных девизов, а затем разместить её в социальных сетях с хэштегом #Дембельскийальбом55. Изображение можно распечатать и подарить оформленный снимок близкому человеку.

Организаторы проекта считают, что благодаря участию в проекте омичи смогут найти однополчан и друзей по службе.

- Эта акция посвящена всем, кто когда-то служил, выполнял свой воинский долг и обеспечивал спокойствие граждан нашей страны на море, в воздухе и на земле, - сказал и. о. директора департамента культуры мэрии Омска Олег Федоренко. - В канун 23 февраля «Дембельский альбом» объединит всех защитников нашего города, вне зависимости от того, в каких войсках они служили или на каких рубежах защищали нашу Родину.