Сообщения о переходе всех омских школ на шестидневку оказались фейком

В минобре заявили, что эпидемиологическая обстановка в школах сейчас спокойная. Фото: Антон ФОКИН

В родительских чатах мессенджеров массово начали распространяться сообщения о переходе всех школ на шестидневку. Авторы рассылок утверждали: учиться в субботу будут все классы, даже первые. Естественно, это стало одной из главных школ последних дней для родителей учеников.

В итоге с заявлением выступили в омском министерстве образования. Там дали понять: сообщения о переходе на шестидневку - фейк.

- Учреждениям было рекомендовано пересмотреть календарные графики и скорректировать рабочие программы по предметам. Зимние каникулы прошли в штатном режиме и удлинены не были. Эпидемическая ситуация в образовательных организациях спокойная, и на данный момент мы не планируем ни укорачивать предстоящие весенние каникулы, ни удлинять их. Образовательные организации функционируют согласно своим ранее утвержденным рабочим режимам, - заявили в пресс-службе омского минобра.