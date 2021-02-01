Омич украл 5 телевизоров из одного и того же номера бани

Омич по дереву вынес 5 телевизоров из номеров бани. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию постоянно обращался владелец банного комплекса на улице Завертяева, который заявлял о пропаже телевизоров из номеров на втором этаже. Заявления он писал 5 раз.

Полицейские просмотрели видео с камер видеонаблюдения, взяли следы с места преступления и проверили возможные места сбыта краденого. Один из телевизоров нашли в ломбарде на проспекте Мира. Приемщик рассказал, что технику сдал молодой человек 24 лет и получил 3,5 тысячи рублей. После этого полицейские быстро задержали подозреваемого.

На допросе он рассказал, что в декабре отдыхал в бане с друзьями и заметил, что в номера на втором этаже можно попасть по козырьку. После этого он несколько раз перелезал по дереву через забор, пробирался на козырек, взламывал окна и похищал технику. Общий ущерб оставил около 28 тысяч рублей. По фактам краж на омича завели уголовные дела. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.