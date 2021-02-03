Непредставление сведений в установленный законом срок влечет за собой штраф

В сентябре 2020 года по результатам административного расследования, Управлением Россельхознадзора по Омской области было вынесено постановление о привлечение к административной ответственности общество с ограниченной ответственностью «БлокСтройПроект» по части 1 статье 8.7 КоАП РФ, и внесено представление, согласно которому в 30-дневный срок, необходимо сообщить о принятых мерах по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

В установленный законом срок, от юридического лица в адрес Управления Россельхознадзора никакой информации о принятых мерах по устранению выявленного правонарушения, не поступало.

В результате бездействия юридического лица, к административной ответственности привлечен директор ООО «БлокСтройПроект» Иванов И.В.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 105 в Черлакском судебном районе Омской области директор ООО «БлокСтройПроект» Иванов И.В. привлечен к административной ответственности по статье 19.6 КоАП РФ, и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 рублей.