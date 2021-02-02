В семенах нашли повилику и амброзию

Они продавались в одном из строительных гипермаркетов и ими были заражены отечественные семена огурца «Феникс плюс» и салат «Кучерявец Одесский», которые доставили в наш регион из Московской области автотранспортом. Карантинная экспертиза ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора» обнаружила в 193 пакетиках с семенами огурца амброзию полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), а в 200 пакетиках салата повилику тонкостебельная (род Cuscuta). Для того, чтобы не допустить распространение опасного карантинного сорняка 393 пакетика будут уничтожены в присутствии должностных лиц Управления Россельхознадзора по Омской области.

Важно помнить, что повилика – это опасное карантинное паразитарное растение, которое засоряет посевы и посадки. Поселяясь на других растениях, оно уничтожает их. Повиликой выделяются вещества, которые могут отравить поедающих их животных. А амброзия не только подавляет культурные растения и сильно иссушает почву, но еще и вызывает поллиноз у людей. Чтобы вызвать аллергию, достаточно всего 25 зернышек пыльцы амброзии в одном кубометре воздуха, а один куст этого растения выбрасывает более миллиона таких зерен.