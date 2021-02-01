Надежный заслон

Основанием для выдачи таких предписаний в нынешнем январе стало отсутствие полного комплекса лабораторных исследований по показателям безопасности, предусмотренного требованиями технического регламента ТР ТС 015\2011 «О безопасности зерна». Общий вес партий - 13,5 тыс. тонн. ФГБНУ «Омский АНЦ», ООО «Дельта-Сервис» не проводили испытания на содержание остаточных количеств действующих веществ пестицидов, которые использовались при выращивании зерна урожая 2020 года. А в декларациях ИП Глава КФХ А.А. Шваб, ИП Глава КФХ А.А. Гольнев, ООО ТК «Сибирь» указали протоколы не аккредитованных в национальной системе аккредитации лабораторий, которых по указанным ими адресам не существовало. Поэтому этим хозяйствующим субъектам были выданы предписания о прекращении действия данных деклараций о соответствии и возбуждены дела об административных правонарушениях в соответствии с ч.1 ст. 14.44 КоАП РФ «Недостоверное декларирование соответствия продукции».