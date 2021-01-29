В Омском ГАУ завершился конкурс инновационных идей

В этом году организаторы поменяли формат мероприятия:

– отбор резидентов бизнес-инкубатора по итогам конкурса проводится на календарный год (ранее это был учебный год);

– впервые к участию в конкурсе привлечены школьники лицея № 64 и гимназии №115 в рамках реализации в Омском ГАУ федерального пилотного проекта «Базовые школы Российской академии наук».

Оценивало работы ребят компетентное жюри конкурса в составе:

– Петра Николаевича Николаева, кандидата сельскохозяйственных наук, руководителя селекционно-семеноводческого центра ФГБНУ «Омский АНЦ»;

– Петра Сергеевича Козлова, генерального директора ООО «Умный Дом Омск»;

– Виталия Юрьевича Епанчинцева, кандидата экономических наук, директора бизнес-инкубатора Омского ГАУ;

– Андрея Анатольевича Визминтинова, председателя попечительского совета StartUpAcademia Омского биокластера;

– Натальи Леонидовны Чернопольской, доктора технических наук, доцента кафедры продуктов питания и пищевой биотехнологии Омского ГАУ;

– Андрея Викторовича Болдырь, генерального директора, ООО «Цифровые окна».

Организаторами конкурса стали студенты экономического факультета, а также факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования – Андрей Креван, Николай Сысоев, Данила Хныкин, Елизавета Осипенко, Владислав Мирошин, Галина Чуянова и Алиса Селивёрстова.

В конкурсе приняли участие 30 проектных команд, в том числе 15 студенческих и 15 школьных. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 4 февраля в бизнес-инкубаторе нашего университета.