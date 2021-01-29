Омский ГАУ улучшил позиции в мировом рейтинге университетов Webometrics

Он посвящен анализу научно-исследовательской деятельности вуза в Интернете, а также оценке эффективности университетского сайта. В методологии рейтинга учитываются видимость сайта, а также цитируемость научных работ ученых университета. Рейтинг обновляется раз в полгода.

За прошедшие два года наш университет поднялся с 290 на 214 позицию в региональном подрейтинге по России, войдя таким образом в категорию 20 % лучших отечественных вузов по анализируемым параметрам (всего участвовал 1071 вуз).

Общее количество университетов, отображенных в рейтинге, превышает 30 000, и среди них Омский ГАУ поднялся на 6939 место в 2020 году (в 2018 г. - 10491 место). Среди омских вузов наш университет занимает 4 место.

Одной из причин столь значительного улучшения позиций в рейтинге является профессиональный подход и систематическая работа по обновлению сайта и более широкое представление информации о вузе в онлайн-пространстве. Необходимо отметить, что в 2020 году сайт был полностью переведен на английский язык, что автоматически сделало Омский ГАУ более привлекательным как для иностранных абитуриентов, так и для международных рейтинговых агентств.