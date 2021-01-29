В Омском ГАУ определился Студент года 2020

В 2020 году лучшие представители факультетов, Университетского колледжа агробизнеса и Тарского филиала – победители 1 этапа конкурса отстаивали право называться Студентом года Омского ГАУ:

1. Артемьева Ксения Святославовна, обучающаяся 3 курса Университетского колледжа агробизнеса;

2. Загоренко Анастасия Александровна, обучающаяся 3 курса экономического факультета;

3. Зелинская Анастасия Павловна, обучающаяся 3 курса факультета ветеринарной медицины;

4. Киреева София Александровна, обучающаяся 2 курса агротехнологического факультета;

5. Кулик Виктория Викторовна, обучающаяся 3 курса факультета зоотехнии, товароведении и стандартизации;

6. Лобода Дмитрий Сергеевич, обучающийся 3 курса факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования;

7. Надточий Златослава Александровна – обучающаяся 4 курса землеустроительного факультета;

8. Перфильева Елена Владимировна, обучающаяся 4 курса факультета технического сервиса в АПК;

9. Щербакова Дарья Владимировна, обучающаяся 4 курса Тарского филиала.

На протяжении года ребята проходили испытания, принимали участие в различных мероприятиях, проявляли активность в учебной, научной, спортивной, творческой, общественной сферах. В оргкомитет конкурса претенденты на звание «Студент года» Омского ГАУ предоставили паспорт активности, в котором отразили свои достижения и победы, а также видеоролик «Я – лучший! Я – студент Омского ГАУ!», в котором оценивались уровень культуры речи; умение убеждать, заинтересовывать, харизма участника; соответствие видеоролика заявленной теме; внешний вид; оригинальность, творческий подход; соответствие видеоролика заявленным техническим характеристикам. Конкурсные испытания оценивало экспертное жюри в следующем составе:

- Карпук Любовь Михайловна – директор центра профессиональной ориентации и довузовской подготовки ФГБОУ ВО Омский ГАУ;

- Нардин Дмитрий Сергеевич - начальник научного управления ФГБОУ ВО Омский ГАУ;

-Киммель Мария Евгеньевна – начальник отдела организационно-методического сопровождения воспитательной работы экспериментального центра по воспитательной работе и социальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО Омский ГАУ;

-Ревякина Юлия Николаевна – менеджер по связям с общественностью ФГБОУ ВО Омский ГАУ;

-Хоркуш Дарья Фёдоровна – заместитель председателя первичной общественной профсоюзной организации студентов и аспирантов Омского ГАУ.

Для привлечения внимания к конкурсу и создание массовости видеоролики финалистов были размещены в группе «Омский ГАУ» ВКонтакте и был проведен публичный опрос. Ролики посмотрели и поучаствовали в опросе более четырех тысяч человек.

По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом:

1 место – Загоренко Анастасия Александровна, обучающаяся 3 курса экономического факультета;

2 место – Надточий Златослава Александровна, обучающаяся 4 курса землеустроительного факультета;

3 место – Киреева София Александровна, обучающаяся 2 курса агротехнологического факультета.

Ректор, доктор экономических наук, профессор Оксана Викторовна Шумакова в день российского студенчества 25 января поблагодарила всех участников, вручила дипломы и сувениры победителю и призерам конкурса «Студент года Омского ГАУ», а победителю достался главный приз – премия ректора в размере 20 тысяч рублей.