Студенты, преподаватели, ветераны Омского ГАУ почтили память погибших в годы блокады Ленинграда

В честь этого знаменательного события по традицции в нашем университете прошел торжественный митинг на Мемориальном кладбище работников сельскохозяйственного института и Ленинградского завода № 357, размещенного в годы Великой Отечественной войны в корпусах сельскохозяйственного института.

На митинге выступили: проректор по социальной работе и молодёжной политике Жанна Константиновна Шмидт; доцент кафедры философии, истории, экономической теории и права, кандидат исторических наук Ольга Викторовна Гефнер; председатель совета обучающихся Анастасия Зелинская.

Выступающие напомнили о важности сохранения памяти этих событий на многие годы, так как каждый житель Ленинграда совершал ежедневно подвиг, защищая свой город на протяжении 872 дней.

Участники торжественного митинга преклонились перед великим подвигом ленинградцев и вкладом в общее дело - победу в Великой Отечественной войне, почтив минутой молчания память тех, кто отдал жизнь за Ленинград, и возложив цветы к Мемориальной стеле.