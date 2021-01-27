Волонтеры Омского ГАУ встретились с вице-губернатором в День студента

На встрече также присутствовал министр по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Оганесович Крикорьянц. Мероприятие прошло в молодёжном пространстве #306квадратов в библиотеке им. А.С. Пушкина.

– Мы гордимся тем, что омское волонтерское движение – одно из самых ярких и эффективно работающих в стране. Результат вашего труда, добровольцы, всякий раз вызывает уважение, потому что не каждый способен забыть о личном и думать о другом человеке, об общественном, а вам хорошо это удается, – обратилась к студентам-волонтерам Татьяна Васильевна Дернова.

В завершение встречи состоялось торжественное награждение финалистов Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России-2020», волонтеров Всероссийской акции «Новый год в каждый дом» и Всероссийской акции «#МыВместе». В число награжденных вошла координатор волонтерского центра Омского ГАУ Ольга Владимировна Демидова, она была отмечена за успешное участие во Всероссийском конкурсе волонтерских инициатив "Доброволец России-2020".

Волонтеры Омского ГАУ София Киреева, Александра Филева, Елизавета Бобиль, Самат Муканов получили памятные подарки от Ресурсного центра развития добровольчества Омской области.

Также в этот праздничный день ребята из волонтерского центра провели благотворительную акцию. Студенты-волонтеры Валерия Конышева, Максат Бекжанов, Ольга Ефремова, Амина Айтансыкова, Вера Киньшакова, Мария Исаева и Мария Агафонова организовали выезд в Университетскую ветеринарную клинику Омского ГАУ. Ребята поиграли с собачками, помогли прибрать некоторые помещения и привезли с собой немного корма для животных