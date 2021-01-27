В Омском ГАУ отпраздновали День российского студенчества

25 января стартовал цикл панельных дискуссий «На пути к успеху», на которых студенты вуза, Университетского колледжа агробизнеса и Тарского филиала смогли узнать у выдающихся выпускников Омского ГАУ, в чем секреты успешного человека, какими качествами он должен обладать. Дискуссии проходят на протяжении последней недели января. Модератор встреч - проректор по социальной работе и молодежной политике Жанна Константиновна Шмидт.

Открыла встречу выпускница экономического факультета Омского ГАУ 1995 года, а ныне ректор аграрного университета, доктор экономических наук, профессор Оксана Викторовна Шумакова. Она поздравила обучающихся Омского ГАУ с праздником- Днем российского студенчества, пожелала ребятам отлично учиться, открывать для себя новые возможности, не бояться препятствий на своем пути и подчеркнула, что студенты Омского аграрного университета- самые лучшие!

Самым лучшим из них ректор вручила дипломы и сувениры за победу в университетском конкурсе «Студент года-2020», который завершился в конце прошлого года. Победителями факультетского уровня стали 9 студентов, призовые места завоевали: III место –София Киреева, студентка 2 курса агротехнологического факультета, II место –Златослава Надточий, студентка 4 курса землеустроительного факультета, I место- Анастасия Загоренко, студентка 3 курса экономического факультета. Она получила премию ректора 20 тысяч рублей.

На этом череда поздравлений не закончилась: студентов Омского ГАУ в видеозаписи поздравил Олег Николаевич Смолин, депутат ГД РФ, заместитель председателя комитета по образованию и науке ГД РФ. Он сказал много теплых слов виновникам праздника и исполнил популярные студенческие песни.

Актив Студенческого дворца культуры подготовил к праздничному дню татьянки - поздравительные открытки. Одну из них подписала ректор университета и победителю викторины ко Дню студенчества достанется этот праздничный сувенир.

Далее ребята задавали вопросы Оксане Викторовне, их интересовало, что тяжелее, быть студентом или ректором, в какие приметы во время сессии руководитель вуза верила и многие другие вопросы, на которые ректор ответила искренне и с юмором.

Во время панельной дискуссии вопросы задавали не только ребята в студии, но и участники в режиме реального времени , находящиеся удаленно в Тарском филиале и в Университетском колледже агробизнеса. Вещание встречи велось на платформе Google Meet.

Ярким завершением 25 января, Дня студента, в аграрном университете стал флешмоб «Кирпичики знаний», организованный активом СДК. Ребята заранее должны были заморозить «кирпичики» определенного цвета из пакетов сока. Каждому общественному объединению и факультету был присвоен свой цвет. На клубной площади армия студентов выложила из «кирпичиков» разного цвета яркую надпись «Я студент Омского ГАУ».