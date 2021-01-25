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Сотрудники Омского ГАУ встретились со старшеклассниками школы №109 г. Омска

21 января состоялась профориентационная встреча сотрудников Омского ГАУ со старшеклассниками БОУ г. Омска «СОШ № 109 с УИОП».
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В мероприятии приняли участие Анна Осиповна Богатова – специалист по учебно-методической работе центра профессиональной ориентации и довузовской подготовки университета, Татьяна Александровна Чижикова – доцент кафедры землеустройства и Роман Павлович Горбулин – ассистент кафедры геодезии и дистанционного зондирования землеустроительного факультета.

Школьников познакомили с историей университета. Сотрудники Омского ГАУ проинформировали ребят о факультетах и направлениях подготовки, количестве бюджетных мест, целевом обучении и возможности параллельного освоения двух образовательных программ. Также ребята узнали о новом в правилах приема в университет и процедуре подачи документов в приемную комиссию в 2021 году. Рассказали про Университетский колледж агробизнеса, который входит в состав нашего вуза.

Учащиеся узнали об уникальности землеустроительного факультета и его традициях; о местах прохождения практик и зарубежных стажировках; возможностях трудоустройства. Им рассказали о плюсах кампусной территории, на которой есть всё, что необходимо для учебы и личностного роста. Особый интерес вызвала информация о стипендиях и других видах материальной поддержки обучающихся.

В мероприятии приняли участие более 80 школьников специализированных классов. Благодарим администрацию бюджетного общеобразовательного учреждения г. Омска «СОШ №109 с углубленным изучением отдельных предметов» в лице директора Щербаковой Ларисы Федоровны за теплый приём.

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