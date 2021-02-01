Омские пожарные спасли из горящего дама 24 человека

В тушении пожара принимали участие 25 сотрудников МЧС Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

Минувшие выходные для некоторых омичей прошли неспокойно, особенно для жителей девятиэтажки на улице Серова в Ленинском районе. Там в одной из квартир на втором этаже произошло возгорание. Пожарным сообщили об этом в 9:16 и уже через 5 минут первые пожарные расчеты были на месте. Некоторые жильцы успели эвакуироваться самостоятельно, но большинству из них путь на улицу отрезал едкий дым.

Одного из заблокированных в квартире людей спасли с помощью лестницы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

- Людей, чей путь в безопасную зону был отрезан едким дымом, выводили по лестничным маршам в спасательных устройствах. Один человек был спасен по трехколенной лестнице. Всего на этом пожаре огнеборцы спасли 24 человека. Кроме того, самостоятельно эвакуировались 15 жителей дома, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Также из задымленной части здания спасли любимца одной из семей. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

На ликвидацию открытого горения понадобилось 40 минут. На месте работали 25 пожарных и 6 единиц техники. В результате площадь пожара составила 15 квадратных метров, пострадали некоторые вещи, закоптились стены. В ведомстве уточнили, что причиной пожара могло стать нарушение правил использования электроприборов.