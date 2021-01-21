Омским ГАУ определены направления сотрудничества с индийским Адамас университетом

На встрече со стороны индийского университета присутствовали ректор университета, профессор Самит Рей, директор международного департамента, профессор Паримал Бисвас и заместитель директора Раджат Рой. Омский ГАУ представлял проректор по научной работе Новиков Ю.И., начальник отдела международных связей Козлова О.А., содействие в переводе осуществлял Серебренников Д.А. (переводчик отдела международных связей).

Ключевыми направлениями деятельности в области международного сотрудничества были обозначены:

- программы обмена студентами;

- формирование онлайн-классов профессоров;

- проведение совместных исследований;

- организация международных групповых проектов для студентов с привлечением индустриальных партнеров;

- создание совместных электронных курсов;

- возможности прохождения производственных стажировок студентов.

Наибольший интерес среди индийских партнеров вызывают темы, связанные с развитием цифровизации сельского хозяйства, а также формирование учебных программ для агрономических специальностей.

Итоговой договоренностью стала разработка меморандума о сотрудничестве и определение рабочей группы университетов по одному из научных направлений.