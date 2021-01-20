Омский ГАУ провел встречу с представительством Россотрудничества Шри-Ланки

Анастасия Хохлова рассказала об основных моментах привлечения потенциальных абитуриентов из данной страны: «В Шри-Ланке на сегодняшний день имеется всего 15 государственных вузов, что при населении более 20 млн. человек нельзя назвать достаточным для обеспечения нужд страны в подготовке квалифицированных профессиональных кадров. Таким образом, получение высшего образования за рубежом является для многих ланкийцев актуальной темой. Первое место по востребованности в современной Шри-Ланке вот уже многие годы традиционно удерживают медицинские и инженерные специальности. Определяющими при выборе страны и вуза для поступления у ланкийцев можно назвать стоимость обучения, язык (наиболее популярен – английский), уровень университета в международных рейтингах, перспективы трудоустройства после выпуска, возможность подработки во время обучения. Ну и, конечно, бытовые вопросы: условия проживания в общежитии, медицинское страхование, повседневные расходы на проживание с учетом уровня жизни».

Во время дискуссии, в которой принимали участие начальник отдела международных связей Козлова О.А., директор центра профессиональной ориентации и довузовской подготовки Карпук Л.М., эксперт по внешнеэкономической деятельности Яклюшина Н.В., были уточнены основные положения по привлечению абитуриентов, особенности ланкийцев при выборе вузов, получены договоренности о возможности выхода на сотрудничество с университетами Шри-Ланки по формированию образовательных и научных связей между вузами.

Ценные рекомендации и полученные договоренности помогут в дальнейшем скорректировать мероприятия по развитию интернационализации вуза.