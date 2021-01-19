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Сотрудники и студенты Омского ГАУ стали победителями конкурса президентских грантов

Итоги конкурса были подведены 14 января на заседании Координационного комитета фонда.
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Среди его победителей оказался проект «Экскурсионный маршрут "Жемчужина омских окраин"» в рамках грантового направления «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения», поданный на конкурс творческой командой нашего вуза. Общая сумма расходов на реализацию проекта составит один миллион рублей.

Проект направлен на развитие культурно-образовательного туризма и формирование позитивного отношения к истории малой родины среди школьников и молодежи.

В ходе его реализации на территории студенческого городка вуза появится просветительский экскурсионный маршрут, на базе которого школьникам и студентам будут предложены экскурсии разной тематики – экологические, историко-культурные, архитектурные. Создание и проведение экскурсий будет осуществлено гидами-волонтерами под руководством наставников: специалиста ОМС ВР О.А. Ландик и руководителя волонтерского центра «Глобус» О.В. Демидовой. Обеспечение информационной поддержки хода проекта на всех его стадиях возьмет на себя студентка второго курса факультета ТС в АПК Ксения Камышова. Также предполагается создание двадцати видеоэкскурсий, продолжительностью 10-15 минут, посвященных истории Омского ГАУ.

Реализация проекта будет способствовать укреплению положительного образа старейшего университета Омска среди молодежи, развитию интереса и уважения к истории родного города, развитию форм образовательной и досуговой деятельности для школьников и студентов.

Поздравляем творческую команду проекта и желаем творческих успехов в реализации задуманного!

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