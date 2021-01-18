Подведены итоги III Всероссийского сетевого конкурса студенческих проектов «Профессиональное завтра» с участием студентов с инвалидностью

Цель конкурса - поддержка и развитие у студентов с инвалидностью и ОВЗ, получающих высшее образование в условиях инклюзии, инициативы, направленной на формирование компетенций в своей будущей профессиональной области и устойчивой мотивации к трудовой деятельности.

Конкурс проводился в два этапа. Первый – приём конкурсных работ, в котором участвовало более 450 студентов. Второй этап – защита проектов в онлайн-режиме, на котором компетентному жюри предстояло выявить самых достойных участников и распределить между ними призовые места.

Студенты соревновались в 5 номинациях:

1. «Почему я ценный и полезный работник. 10 аргументов»

2. «Профессиональный стартап молодежи»

3. «Исследовательская работа»

4. «Моё полезное изобретение»

5. «Социальная реклама»

Обучающийся Тарского филиала Омского ГАУ Василий Мисюль стал финалистом в номинации «Мое полезное изобретение» с проектом «Знаешь, как хочется жить!».

Эксперты конкурсной комиссии по достоинству оценили проект студента Омского ГАУ и присудили диплом III степени. Поздравляем Василия и его куратора Галину Алексеевну Филиппчик с победой! Желаем новых ярких побед и дальнейших успехов!