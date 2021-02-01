Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Избили, раздели и бросили на морозе без сознания: Омича увезли с 70% обморожения стоп после нападения на улице

Молодой человек может остаться инвалидом. Его родные ищут свидетелей случившегося
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
КомментироватьОставить комментарий
Жизнь этого молодого человека может необратимо измениться после нападения на него грабителей. Фото: «ЧП Омск»

Жизнь этого молодого человека может необратимо измениться после нападения на него грабителей. Фото: «ЧП Омск»

Еще одно ЧП с нападением на окраине Омска произошло в ночь на субботу 30 января. В одной из подворотен на улице 12 Декабря в Старом Кировске прохожие обнаружили парня без одежды, обуви и без сознания. Все произошло примерно в пять часов утра.

Как выяснилось, на молодого человека напали грабители. От удара он потерял сознание, а преступники обчистили его и бросили умирать на морозе. Сейчас родные потерпевшего ищут свидетелей случившегося.

– 30.01. 2021 года около 5 утра нашли избитого парня (спасибо людям, кто вызвал скорую помощь) у дома 102 по улице 12 Декабря, – рассказывает автор поста, размещенного в соцсетях. – В данный момент он находится в БСМП-1, 70 процентов обморожения обеих ступней. При себе ничего не имел, избили и раздели. Прошу помочь любой информацией.

Свидетели инцидента могут сообщить подробности случившегося в полицию по т. 02 (112 – с сотового).

ЧП