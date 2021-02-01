Избили, раздели и бросили на морозе без сознания: Омича увезли с 70% обморожения стоп после нападения на улице

Жизнь этого молодого человека может необратимо измениться после нападения на него грабителей. Фото: «ЧП Омск»

Еще одно ЧП с нападением на окраине Омска произошло в ночь на субботу 30 января. В одной из подворотен на улице 12 Декабря в Старом Кировске прохожие обнаружили парня без одежды, обуви и без сознания. Все произошло примерно в пять часов утра.

Как выяснилось, на молодого человека напали грабители. От удара он потерял сознание, а преступники обчистили его и бросили умирать на морозе. Сейчас родные потерпевшего ищут свидетелей случившегося.

– 30.01. 2021 года около 5 утра нашли избитого парня (спасибо людям, кто вызвал скорую помощь) у дома 102 по улице 12 Декабря, – рассказывает автор поста, размещенного в соцсетях. – В данный момент он находится в БСМП-1, 70 процентов обморожения обеих ступней. При себе ничего не имел, избили и раздели. Прошу помочь любой информацией.

Свидетели инцидента могут сообщить подробности случившегося в полицию по т. 02 (112 – с сотового).