За превышение полномочий главе Исилькуля грозит 5 лет лишения свободы и крупный штраф

В Омской области чиновнику грозит 5 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завтра, 2 февраля, в суде огласят приговор по делу главы Исилькуля Владимира Гилля, которого обвиняют в превышении должностных полномочий.

Вопросы к главе райцентра появились у следователей из-за реконструкции сетей водоснабжения. По версии следствия, в 2018 году Гилль заключил договор на ремонт водопровода с компанией ООО "БлокСтройПроект". На это подрядчик должен был потратить 31,5 миллионов, но работы до конца не выполнил, а оплату получил в полном объеме.

Сторона обвинения предложила лишить главу Исилькуля свободы на 5 лет, а также запретить занимать должности в госорганах в течение 2,5 лет. Также прокуроры требуют взыскать с Гилля 24,7 миллионов рублей, чтобы компенсировать причиненный ущерб.