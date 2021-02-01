Сбежавших из детдома омских подростков нашли в Северной Осетии

Скоро подростков отправят обратно в Омскую область. Фото: 15.мвд.рф

После праздников, 19 января, воспитатели одного из детских домов в Омской области сообщили о пропаже двух воспитанников. Два подростка 16 и 17 лет самовольно ушли из детдома в Муромцевском районе, где воспитывались, и в сопровождении 20 летнего приятеля отправились на Кавказ. У совершеннолетнего омича был личный транспорт, автомобиль марки "Датсун", поэтому компании удалось не пользоваться автостопом и общественным транспортом. Это и помогло долгое время оставаться незамеченными. После долгих поисков омские полицейские объявили подростков в федеральный розыск, как безвести пропавших.

Подростков нашли в Северной Осетии в Моздокском районе полицейские. Путешествие для друзей прошло без происшествий, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

- После проведения необходимых мероприятий по сбору информации, друзей-детдомовцев доставили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей во Владикавказе. С ребятами пообщались психологи центра. Помимо профилактической беседы подросткам организовали экскурсию на Мемориальном комплексе «Барбашово поле». В ближайшее время ребята будут переданы инициатору розыска, - сообщили в пресс-службе УМВД по республике Северная Осетия.