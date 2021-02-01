Омичи могут записаться на прививку от коронавируса

Сейчас в Омске ведется запись всех желающих пройти вакцинацию от коронавируса в феврале. Обеспечить беспрепятственную возможность записаться в списки ожидания вакцинации по телефону и при очном обращении в регистратуру поручил лечебным учреждениям Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский. Также можно записаться через портал «Госуслуг».

Те, кто имеют городскую прописку, могут записаться на прививку в поликлинике по месту прикрепления, а граждане нашей страны работающие в Омске, но имеющие прописку в других населенных пунктах должны обращаться в поликлиники, максимально приближенные к месту проживания.

Если вам отказали в вакцинации, можно сообщить об этом по бесплатному номеру Единого координационного центра по вопросам коронавируса – 8-800-350-46-96.

Минздрав дал поручение главврачам качественно подготовиться к большим объемам прививочной кампании: проинструктировать персонал, организовать удобную маршрутизацию внутри учреждений, предусмотреть возможность 30-минутного пребывания человека в поликлинике после прививки с соблюдением принципов социальной дистанции.