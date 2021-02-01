«Егора уже не вернуть»: Мать выжившего в поножовщине, в которой убили омского футболиста, высказалась о задержании преступников

Нападавших задержали сотрудники СОБР. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Накануне стало известно о задержании преступников, напавших ночью на омского футболиста Егора Дробыша и его друга Виталия Романчука. Оба получили несколько ударов ножом. Футболист в итоге умер, его приятель выжил. Нападавших задержали через несколько дней после поножовщины. Один из них уже рассказал, что поздно ночью решил просто ограбить парней.

- Конечно, Егора уже не вернуть, но нам всем стало немного легче от того, что в ближайшее время не повторится таких страшных нападений и никто больше не пострадает. С сыном разговаривали по видеосвязи уже. Он сказал, что узнал одного из нападавших, у которого был нож. Сейчас уже идет на поправку, - рассказала Анастасия.