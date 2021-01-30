Пользователи Tele2 TV предпочитают комедии

По сравнению с 2019 годом в два раза больше времени зрители уделяли просмотру ТВ-каналов в приложении. Самыми просматриваемыми стали комедии «Холоп» и «Непосредственно Каха», а также сериал «Гранд».

Tele2 подвела итоги работы приложения Tele2 TV за 2020 год. Так, количество абонентов, установивших сервис, увеличилось за отчетный период на 17%. Наибольший прирост клиентов зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Челябинске и Ростове-на-Дону.

Чаще всего среди кинофильмов абоненты выбирали для просмотра отечественные комедии «Непосредственно Каха» и «Холоп», военную драму «Ржев», исторический фильм «Калашников», а также боевик «Поезд в Пусан 2: Полуостров». Среди сериалов наиболее популярными стали комедийно-драматические «Гранд», «Фитнес» и «257 причин, чтобы жить», скандальная лента «Содержанки», а также трогательный многосерийный фильм «Надежда» (2020).

В приложении Tele2 TV абонентам доступно 20 ТВ-каналов бесплатно. В среднем один активный пользователь телеканалов тратит на просмотр по 140 минут в день, что в 2,2 раза больше, чем в 2019 году.

Среди платных подписок наиболее популярными стали «Телевизор» (предоставляет доступ к 50 каналам) и «Кинозал от ivi» (включает более 40 000 фильмов и сериалов). Кроме того, пользователь может подключить услуги Amediateka, «КиноТВ», «Российские премьеры – START» и подписку на отечественные и зарубежные мультфильмы «Для детей». Подробности о стоимости платных услуг можно узнать на сайте.