Два омича заработали 13,5 миллионов на продаже несуществующих машин

Омичи оформили документы на машины, которых не покупали, и успели получить за них деньги. Фото: Анастасия Осипова

В Омске будут рассматривать дело о мошенничестве, в котором обвиняют двух омичей.

Как удалось выяснить следователям, приятели узнали, что можно хорошо заработать на поставке дорогих внедорожников в соседние государства. Омичи сделали поддельные документы на приобретение двух иномарок в Тюмени. Они убедили представителя фирмы-посредника, который должен был заниматься перевозкой, что машины действительно существуют и готовы к транспортировке. За это омичи получили 13,5 миллионов. Один из приятелей аналогичным способом заработал еще 3,3 миллиона, на этот раз он взял деньги у знакомого, чтобы по знакомству купить машину в Москве.

Как уточнили в пресс-службе УМВД, ущерб подозреваемые не возместили даже частично. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение и дел будет передано в суд для рассмотрения по существу.