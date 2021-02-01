Экс-глава омского минздрава Солдатова - об уголовном деле: Все сфабриковано и с нарушениями

Чиновница в разгар пандемии могла выложить фото прогулок на велосипеде или прыжка с парашютом. Омичи ее сильно критиковали за это. Фото: Instagram.com

История бывшего министра омского здравоохранения Ирины Солдатовой одной лишь отставкой не закончилась. На нее завели уголовное дело за превышение должностных полномочий. Чиновница подозревается в том, что вместе с подчиненными заключала договора на покупку аппаратов ИВЛ и другого оборудования с аффилированными фирмами. Как считает следствие, цены на аппараты были завышены. Ущерб от управления бюджетными средствами Ириной Солдатовой оценивается в 105 млн. рублей.

Сама чиновница долгое время хранила молчание. На звонки и сообщения "Комсомолки" Ирина Солдатова упорно не отвечала. Но все же высказалась о своем уголовном деле.

- Все сфабриковано, не профессионально и безграмотно, с нарушениями, - сказала БК55 Ирина Солдатова.

Сейчас она объявлена в международный розыск. По версии следствия, экс-чиновница уклоняется от явки. Солдатова, по данным СМИ, может находиться в Дубае, где у нее якобы есть своя квартира.